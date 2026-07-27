Galatasaray-Venezia maçı izle bilgisi: Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetin yeni sezon planlaması doğrultusunda son durumunu görme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Galatasaray-Venezia maçının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinin forma giyip giymeyeceği de maç öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia hazırlık maçı izle bilgisi...
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecindeki hazırlık maçlarından birinde Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktörün oyuncuların son durumunu değerlendireceği mücadele, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Galatasaray-Venezia maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia maçı canlı izle bilgisi...
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki hazırlıklarını bu mücadeleyle sürdürecek.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Venezia hazırlık maçı, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden S Sport kanalından, dijital platform üzerinden ise S Sport Plus aracılığıyla canlı takip edebilecek.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Kritik mücadele nedeniyle, "Galatasaray - Venezia maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Galatasaray - Venezia hazırlık maçını S Sport'a üye olarak Galatasaray hazırlık maçını canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hazırlık mücadelesi, Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, sezon öncesi kamp programı kapsamında Avusturya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.