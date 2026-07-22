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        Polonya'da gündem Fenerbahçe

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Gornik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'nin performansı, Polonya basınının dikkatini çekti. Polonya basını, Anderson Talisca'nın attığı frikik golü ve Sarı Lacivertliler'in ortaya koyduğu performansla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yenip rövanş öncesi avantajı yakaladı. Polonya basını, karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe'nin daha üstün taraf olduğunu vurgulanırken Talisca'nın golü ön plana taşındı.

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        "EN ÖNEMLİ ANIYDI"

        Polonya basınından Przegladsportowy, Anderson Talisca'nın attığı golü öne çıkarıp “Acı verici bir hata" başlığını kullanırken karşılaşmayla ilgili, “Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Anderson Taliska'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi.” değerlendirmesi yapıldı.

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        "HARİKA SERBEST VURUŞ GOLÜ"

        Sport PL ise 90 dakikayla ilgili değerlendimesinde, “Gornik Zabrze Türkiye'ye öylece gitmedi, ancak kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselme yolundaki iki ayaklı mücadelede Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Zabrze savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı, ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.” denildi.

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        "FAVORİ OLACAĞI BELLİYDİ"

        Haberde ayrıca, “Fenerbahçe'nin Gornik ile oynanacak iki ayaklı maçta açık ara favori olacağı baştan belliydi. Ev sahibi ekibin bu maçı 3-0 veya daha fazla skorla kazanıp ilk maçta turu bitireceği endişesi vardı. Türk kulübü ilk dakikadan itibaren belirleyici bir avantaja sahipti ancak uzun süre gol bulmakta zorlandı. Gornik zaman zaman umutsuzca savunma yaptı ancak maçın büyük bölümünde Zabrze savunmacıları sorumluluk bilinciyle oynadı.” ifadeleri yer aldı.

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        "İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

        Wprost ise Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında elde ettiği galibiyeti okuyucularına şöyle aktardı, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında İstanbul'da Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya ekibi zorlu maçta sahada karakterini gösterdi. Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp. Gornik Zabrze ise, uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu için hala şansını koruyor.”

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