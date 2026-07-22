Polonya'da gündem Fenerbahçe

"İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Wprost ise Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında elde ettiği galibiyeti okuyucularına şöyle aktardı, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında İstanbul'da Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya ekibi zorlu maçta sahada karakterini gösterdi. Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp. Gornik Zabrze ise, uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu için hala şansını koruyor.”