Muhammed Salah transferi dünyada ses getirdi! "Kahraman gibi karşılandı"
Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak dünyanın da gündemine oturdu. Yurt dışında yayımlanan gazeteler ve internet siteleri, bordo-mavililerin Salah transferine geniş yer ayırdı.
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bi yanında yayımlanan ünlü gazeteler ve internet siteleri, Mısırlı yıldızın bordo-mavililere transferini manşetlerine taşıdı. İşte dış basında Salah yankıları...
MARCA (İSPANYA): Mısırlı yıldız, 'son dansını' oynamak üzere Türkiye'ye gitti.
THE MIRROR (İNGİLTERE): Beşiktaş ve Suudi Arabistan kulüpleri de onu istedi ancak Salah Trabzonspor'a katılmayı kabul etti.
L'EQUIPE (FRANSA): Muhammed Salah Trabzon'da kahraman gibi karşılandı. Bu transfer, kulüp için tarihi bir transfer; zira böylesine yüksek başarıya sahip bir oyuncuyu ağırlamaya alışkın değiller.
AL JAZEERA (KATAR): Salah, Beşiktaş'a çok yakındı, ancak Trabzonspor onu ikna etti ve futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza attı.
THE SUN (İNGİLTERE): Liverpool efsanesi Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile iki yıllık bedelsiz sözleşme imzaladı.
THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): Salah serbest oyuncu olduğu için Trabzonspor'un Mısırlı oyuncunun yüksek maaşını karşılaması gerekiyordu; ancak Liverpool efsanesi aynı zamanda büyük ticari potansiyel de sunuyor.
AS (İSPANYA): Mısırlı oyuncu Liverpool'dan ayrıldıktan sonra, Türkiye'nin üç büyüğü arasında bile sayılmayan Trabzonspor'a bedelsiz transfer oldu.
SPORT (İSPANYA): Büyük sürpriz: Salah Trabzonspor'da. Türk kulübü, Mısırlı kanat oyuncusuyla iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.
TYC SPORTS (ARJANTİN): 34 yaşındaki Firavun, Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip teklifler yerine Türk futbolunu seçerek kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
SPORT MEDIA SET (İTALYA): Salah sansasyonel bir hamle yaptı ve Trabzonspor'a transfer oldu. Taraftarlardan Muhammed Salah'ı karşılamaları isteniyor.
KICKER (ALMANYA): Trabzon'da olağanüstü hal ilan edildi: Taraftarlar Salah'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.
GLOBO (BREZİLYA): Liverpool'un gelmiş geçmiş en büyük idollerinden biri olan Salah, Trabzonspor'a transfer oldu.
PROTOTHEMA (YUNANİSTAN): Yazın transfer bombası, komşumuz Türkiye'de patladı; Trabzonspor transfer bombası patlattı. Salah kariyerine Türk ekibinde devam etmeye karar verdi.