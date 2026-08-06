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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Salah transferi dünyada ses getirdi! "Kahraman gibi karşılandı"

        Muhammed Salah transferi dünyada ses getirdi! "Kahraman gibi karşılandı"

        Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak dünyanın da gündemine oturdu. Yurt dışında yayımlanan gazeteler ve internet siteleri, bordo-mavililerin Salah transferine geniş yer ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bi yanında yayımlanan ünlü gazeteler ve internet siteleri, Mısırlı yıldızın bordo-mavililere transferini manşetlerine taşıdı. İşte dış basında Salah yankıları...

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        MARCA (İSPANYA): Mısırlı yıldız, 'son dansını' oynamak üzere Türkiye'ye gitti.

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        THE MIRROR (İNGİLTERE): Beşiktaş ve Suudi Arabistan kulüpleri de onu istedi ancak Salah Trabzonspor'a katılmayı kabul etti.

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        L'EQUIPE (FRANSA): Muhammed Salah Trabzon'da kahraman gibi karşılandı. Bu transfer, kulüp için tarihi bir transfer; zira böylesine yüksek başarıya sahip bir oyuncuyu ağırlamaya alışkın değiller.

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        AL JAZEERA (KATAR): Salah, Beşiktaş'a çok yakındı, ancak Trabzonspor onu ikna etti ve futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza attı.

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        THE SUN (İNGİLTERE): Liverpool efsanesi Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile iki yıllık bedelsiz sözleşme imzaladı.

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        THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): Salah serbest oyuncu olduğu için Trabzonspor'un Mısırlı oyuncunun yüksek maaşını karşılaması gerekiyordu; ancak Liverpool efsanesi aynı zamanda büyük ticari potansiyel de sunuyor.

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        AS (İSPANYA): Mısırlı oyuncu Liverpool'dan ayrıldıktan sonra, Türkiye'nin üç büyüğü arasında bile sayılmayan Trabzonspor'a bedelsiz transfer oldu.

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        SPORT (İSPANYA): Büyük sürpriz: Salah Trabzonspor'da. Türk kulübü, Mısırlı kanat oyuncusuyla iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

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        TYC SPORTS (ARJANTİN): 34 yaşındaki Firavun, Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip teklifler yerine Türk futbolunu seçerek kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

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        SPORT MEDIA SET (İTALYA): Salah sansasyonel bir hamle yaptı ve Trabzonspor'a transfer oldu. Taraftarlardan Muhammed Salah'ı karşılamaları isteniyor.

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        KICKER (ALMANYA): Trabzon'da olağanüstü hal ilan edildi: Taraftarlar Salah'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

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        GLOBO (BREZİLYA): Liverpool'un gelmiş geçmiş en büyük idollerinden biri olan Salah, Trabzonspor'a transfer oldu.

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        PROTOTHEMA (YUNANİSTAN): Yazın transfer bombası, komşumuz Türkiye'de patladı; Trabzonspor transfer bombası patlattı. Salah kariyerine Türk ekibinde devam etmeye karar verdi.

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