UEFA ülke puanı güncel sıralaması 5 Ağustos 2026: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçları öncesinde gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe'nin Sturm Graz, Beşiktaş'ın ise Hradec Kralove karşısında oynayacağı kritik mücadeleler, Türkiye'nin ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyebiliyor. Futbolseverler, Türkiye'nin güncel puanını ve rakip ülkelerle arasındaki farkı yakından takip ediyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte 5 Ağustos 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve son durum...
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı sürerken UEFA ülke puanı sıralaması da futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçları nedeniyle Türkiye'nin puanı merak ediliyor. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak. Özellikle ilk 10'daki yerini korumak isteyen Türkiye için her puan büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor? İşte güncel tablo ve detaylar...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlar, sıralamadaki yerin korunması ve üst basamaklara yaklaşılması açısından kritik önem taşıyor.
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?
Güncel verilere göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 47.175olarak bulunuyor.
5 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1-İngiltere 101.852
2- İtalya 87.660
3- İspanya 82.368
4- Almanya 80.116
5- Fransa 67.653
6- Portekiz 63.250
7- Belçika 57.350
8- Hollanda 51.145
9- Türkiye 47.175
10 Çek Cumhuriyeti 43.625
11- Polonya 43.025
12- Yunanistan 41.112
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında, Beşiktaş'ın ise Hradec Kralove karşısında alacağı galibiyetler Türkiye'nin UEFA ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak.
Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında yoluna devam etmesi, sezon boyunca puan toplamaya devam etmeleri ve Türkiye'nin ilk 10'daki yerini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Avrupa'da elde edilecek her galibiyet ve beraberlik, sezon sonunda oluşacak ülke puanı sıralamasını etkileyebilecek.