Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı sürerken UEFA ülke puanı sıralaması da futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçları nedeniyle Türkiye'nin puanı merak ediliyor. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak. Özellikle ilk 10'daki yerini korumak isteyen Türkiye için her puan büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor? İşte güncel tablo ve detaylar...