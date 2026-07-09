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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde gerekeni yapacağız

        Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde gerekeni yapacağız

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Büyükçekmece Belediyesi katkılarıyla 2000 yılında yapılan Şampiyonlar Anıtı'na, Galatasaray bayrağının çekildiği törene katıldı. Törende konuşan Özbek, "Önümüzde yeni sezon başlıyor, inşallah Okan Hocamız ile teknik kadromuzla ve futbolcularımız ile beraber sizlere aynı gururu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Onun için tam destek tam konsantrasyon" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        "Şampiyonlar Ligi'nde gerekeni yapacağız"

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

        Büyükçekmece'deki anıtta belediye başkan vekili Hakan Çebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri ve üyeleri ile taraftarlar katıldı.

        Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın bayrağını göndere çekecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan başta Sayın Dursun Özbek'i, değerli yönetim kurulu üyelerini, Sayın Okan Buruk'u, teknik heyeti, futbolcuları ve tüm camiayı gönülden kutluyorum. Bugünkü töreni bizim için daha da anlamlı kılan ayrı bir durum var. Sayın Okan Buruk, Büyükçekmece'nin evladı, bu ilçede yetişmiş, ailesiyle bağını hiç koparmamış, başarısıyla hepimizi gururlandıran bir spor insanıdır. Galatasaray Kulübü yönetimini ve Okan Buruk hocamızı ilçemizde ağırladığımız için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        ÖZBEK, 'BÜYÜK BAŞKAN' TEZAHÜRATLARIYLA KÜRSÜDE

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'i "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşıladı.

        Alanda toplanan taraftarlara hitap etmek için kürsüye gelen Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterildi. Taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratı yaptıkları Özbek'ten Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Milan'da top koşturan Rafael Leao'nun transfer edilmesini istedi. Bazı taraftarlar ise sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda tutulmasını talep etti.

        Başkan Dursun Özbek, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

        "Şampiyonlar Anıtı'na her sene geliyoruz. Artık alıştık. İnşallah seneye de buradayız. Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi bunu doya doya kutlamanın zamanı. Bayraklarınızı asın ve 26'ncı, üst üste 4'üncü şampiyonluğumuzu doya doya kutlayın. Bunu sonuna kadar hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluktur. Önümüzde yeni sezon var. İnşallah Okan hocam, teknik kadromuz ve futbolcularımızla size aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Her sene birbirinden daha zor bir döneme giriyoruz. Bu sezon da geçen sezondan daha zor olacak. Galatasaray'ın bükülmez bileği sizlerle olan birlikteliğine bağlı. Galatasaray'ı daha da desteklemeye davet ediyorum. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Sizleri mutlu etmek çok hoşumuza gidiyor. Biz daha fazla mutlu oluyoruz. Onun için tam destek ve konsantrasyon. Önümüzde yıl yine burada birlikte olmayı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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        OKAN BURUK, ANNESİ İLE 'ÜÇLÜ' ÇEKTİRDİ

        Büyükçekmece'de büyüyen Okan Buruk'u annesi Zehra Buruk, ağabeyi Fuat Buruk ile akrabaları yalnız bırakmadı.

        Tören alanına geldiğinde gördüğü annesinin elini öpen Buruk, akrabalarıyla selamlaştı. Konuşmak için kürsüye gelen Buruk, "Bu güzel organizasyon için Büyükçekmece Belediyesine, derneğimize ve sizlere teşekkür ederim. Sizleri mutlu etmek bizi her zaman gururlandırıyor. Bunun için emek veriyoruz. İlk isteğimiz sizleri mutlu etmek. Bu sokaklarda büyüdüm. Burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için en değerlisi annemin burada olması." dedi.

        Sonrasında annesi Zehra Buruk'un yanına giden tecrübeli teknik adam, taraftarın "üçlü" tezahüratı isteğini annesiyle birlikte gerçekleştirdi. Daha sonra başkan Dursun Özbek, Zehra Buruk'un yanına gelerek bir süre sohbet etti.

        Tören, sarı-kırmızılı bayrağın göndere çekilmesiyle sona erdi. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli teknik adam, yoğunluktan dolayı alandan ayrılmakta zorlandı.

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