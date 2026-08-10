Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndan Efe Mandıracı için imza töreni

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli voleybolcu Efe Mandıracı’yı kadrosuna kattı.

RAMS Park’ta yapılan imza törenine Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül, Efe Mandıracı ve basın mensupları katıldı.

"ÇOCUKKEN HAYALİNİ KURDUĞM FORMAYI GİYECEĞİM"

Kendini 2 yıl boyunca sarı-kırmızı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki voleybolcu, "Galatasaray’da oynayacak olmaktan mutluyum. Bu imza ile hayallerime 1 adım daha yaklaşacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan taraftarımızın hiç şüphesi olmasın. Benim için çok duygusal bir imza olacak. Bugün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray’a yaraşır şekilde sezonu kupalarla kapatırız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'DAN DAVET GELDİĞİNDE HER ZAMAN ORADAYIZ"

Yaşadığı sakatlığın son durumuyla ilgili bilgi veren Mandıracı, "İtalya’dan döndükten sonra talihsiz bir rahatsızlık yaşadım. Şu anda gayet iyi durumdayız. Hala bazı fiziksel problemlerim var. Hem milli takım hem de kulüp fizyoterapistleriyle gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldiğinde her zaman oradayız" diye konuştu.

"BURADAKİ KARİYERİMDE KUPALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızı takıma transfer sürecine de değinen milli voleybolcu, "Bir yanım her zaman Galatasaray’dan yanaydı. Mehmet Başkanımız beni aradıktan sonra onunla güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Ben başkana 'Avrupa şampiyonu olmak istiyorum' diyordum, İtalya’da kupa kazanarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Taraftarı olduğum kulüpte kupa kazanmak hayalim de var. Her zaman hayallerinin peşinden giden biri oldum. Burada ki kariyerimde kupalar kazandırmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

ÖMER SARIGÜL: GALATASARAY'IN HER BRANŞINDA GELECEĞE DAİR BÜYÜK ADIMLAR ATILIYOR

Galatasaray’ın her branşta geleceğe dair büyük adımlar attığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül ise, "Onun, bugün burada çocukluk aşkına kavuştuğu anlara tanıklık etmek bizim için de büyük bir mutluluk. Mehmet başkanın önderliğinde voleybolda güzel işler yapıyoruz. Galatasaray’ın her branşında geleceği dair büyük adımlar atılıyor. Bunlara şahitlik yapmak benim için gurur. Efe kardeşimizin çocukluk aşkına, Galatasaray’a kavuşması dönüm noktası olacak. Bu sezon ve ilerleyen sezonlarda bunu göreceğiz" diye konuştu.

MEHMET SARUHAN CİBARA: GALATASARAY TARAFTARINA AMATÖR BRANŞLARA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUM

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi projesiyle ilgili gelişmeleri aktaran Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara da, "Arazinin yapısı ve şu anki zorluklarla 2 senede bitiremeyeceğiz. İlk önce idari ve basketbol salonunu bitireceğiz. Yolun yönü değişecek. Girişler değişecek. O yüzden orası daha süre alacak. Tam hızla devam ediyoruz. 2028 yılına kadar basketbol salonunu bitirmek istiyoruz. NBA Avrupa’ya da en büyük adayız. Tribün çalışmasında bugün basketbolu bitirdik, voleybola başlayacağız. Geçen sene uygun fiyatlı yapmamıza rağmen az sayıda taraftar geliyordu. Bu sene de daha uygun bilet fiyatı yapacağız. Türkiye’de bütün kupaları hedef olarak koyan takıma taraftarın daha çok ilgi göstermesi gerekiyor. Daha da özendirici şeyler yapacağız. Daha da talep gelmezse kulübün yapacağı bir şey yok. Galatasaray taraftarının daha fazla ilgi göstermesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.