Gaziantep FK: 1 - Amed SK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed SK, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Gift Orban'ın kaydettiği gollerle ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Amed Sportif Faaliyetler, puanını 26'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 25 puanlı Beşiktaş'ı geçerek 3. sıraya tırmandı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 20:51 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Amed SK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 50. dakikalarda Gift Orban attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligde 2 maç sonra kazanan Diyarbakır temsilcisi, puanını 26'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 25 puanlı Beşiktaş'ı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 8 puanla 17. sırada kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'a konuk olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Alanyaspor'u ağırlayacak.
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