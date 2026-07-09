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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

        Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği, Kevin Rodrigues'i açıkladı!

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, tecrübeli sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'i renklerine bağladı.

        Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.

        Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.

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