Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

🗣️ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:



" Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Tabii 2026 yılında biliyorsunuz Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. 2023'te yine Avrupa şampiyonu olduklarında biz de oradaydık. Milletimizi gururlandırdılar.… pic.twitter.com/XKvzxXt39h — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

Türkiye’nin voleybol branşında çok büyük başarılara imza attığına değinen Bakan Bak, “Müthiş bir rekor. CEV başkanıyla konuştuğumuzda onların da ifade ettiği "Böyle bir atmosfer biz görmedik.” Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Voleybol federasyonunu da tebrik ediyoruz. Bunların hepsi ülkemizin spor tesisleri yatırımlarında geldiği ortamı gösteriyor. Çünkü voleybola gerçekten çok yatırımlar yaptık. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, değişik yerlerde spor yatırımları yaptık. Bunların hepsi kulüplerin ve bankaların yaptığı yatırımlar. Bunlar çok önemli yatırımlar. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da aradı, maçı takip etmiş. Oyuncuları tebrik etti. Kendisinin spora verdiği desteği yürekten biliyoruz. Bütün maçları takip ediyor. Bu spor tesisi yatırımları çok kıymetli. Bunların daha büyük başarılarla geleceğine inanıyoruz. İnanılmaz oynadılar. Vargas'ın en önemli oyuncu seçilmesi çok kıymetli. Orta oyuncu Zehra, Elif Şahin pasörde, kaptan yaşına rağmen inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Arkadaşlarını motive etti, onları taşıdı. Hande Baladın'dan tutun diğer bütün sporcularımızın müthiş katkısı var. Antrenörümüzü de tebrik ediyoruz. Onun da müthiş bir tecrübesi var. Müthiş bir uyumu var takımıyla beraber. Mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başından izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Erkek takımız da biliyorsunuz onlar da mücadele ediyorlar. Üst lige çıktılar, takip ediyoruz. Onlardan da iyi şeyler bekliyoruz. Alt yapıdaki takımlarımızın başarıları, erkek voleybol lise takımımızın dünya şampiyonu olması, Balkan şampiyonu olması… Kızlarımızın Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olması. Bunlar çok kıymetli şeyler. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene. Ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya. Bu ülkenin başarılarını kutlamak. Biz milli duyguları yüksek insanız. Tekrar söyleyeyim, biz bitti demeden bitmez. Milletimize hayırlı olsun. Şampiyonluğun keyfini çıkartın. Yine bir şampiyonlukta gelecekte gözüküyor. Yollarına devam ediyorlar. Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.