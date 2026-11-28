Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, Hamburg'a konuk oldu. Hamburg Arena'daki mücadele golsüz berabere bitti.

Bayern Münih'te Joshua Kimmich, 44. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da skor değişmedi.

BAYERN, 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde bu sezon henüz mağlubiyet yaşamayan Bayern Münih, puanını 23'e yükseltti. Sezonun ilk beraberliğini alan Hamburg ise 13 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, Paderborn'u ağırlayacak. Hamburg ise Union Berlin deplasmanına gidecek.