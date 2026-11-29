Inter: 4 - Genoa: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, evinde Genoa'yı 4-0 mağlup etti. 30'da Lautaro Martinez, 40 ile 54. dakikalarda Marcus Thuram ve 44'te Federico Dimarco'nun golleriyle farklı kazanan Inter, puanını 32'ye yükseltti. Genoa ise 16 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter ile Genoa kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelenin galibi 4-0'lık skorla Inter oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Marcus Thuram (2) ve Petar Sucic kaydetti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamadı.
LAUTARO MARTINEZ AÇILIŞI YAPTI
Karşılaşmanın 29. dakikasında Lautaro Martinez, kendisine gönderilen pasın ardından yaptığı yerden vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi.
Arjantinli golcü, bu golle Inter'i 1-0 öne geçirdi.
MARCUS THURAM İLE 2-0 OLDU
Ev sahibi ekip, 40. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ceza sahasında boşta kalan topa vuran Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
DIMARCO'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Inter, 44. dakikada Federico Dimarco ile bir gol daha buldu.
Lautaro Martinez'in ceza sahasına gönderdiği aşırtma pasta topla buluşan Dimarco, gelişine yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
PETAR SUCIC PENALTIDAN ATTI
İlk yarının uzatma dakikalarında Inter farkı üçe çıkardı.
45+3. dakikada penaltıyı kullanan Petar Sucic, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşla Genoa kalecisi Justin Bijlow'u mağlup etti.
Inter, bu golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
THURAM BİR KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
İkinci yarıya da golle başlayan Inter, 54. dakikada Marcus Thuram'ın ikinci golüyle farkı dörde çıkardı.
Ceza sahası içerisinde seken topu kontrol eden Fransız futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu golle skor 4-0'a geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, Genoa'yı 4-0 mağlup etti.
INTER 32 PUANA ULAŞTI
Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Inter, Serie A'da maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.
Genoa ise 16 puanla 11. sırada kaldı.
Serie A'nın gelecek haftasında Inter, deplasmanda Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
Genoa ise sahasında Torino'yu konuk edecek.