Jakop Jessen, Kasımpaşa'da!
Kasımpaşa, Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen 22 yaşındaki genç sol bek Jakop Jessen'i kadrosuna kattı.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:57 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Jakop Jessen, 2025-2026 sezonunda Fredericia'da 34 maça çıktı.
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