Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayan ve sona eren yarışta bisikletçiler, 97,6 kilometrelik uzun parkur, 41,3 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik kıtalararası deneyim parkuru olmak üzere üç ayrı kategoride pedal çevirdi.

Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas verdi.

Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada, güzel bir İstanbul sabahında buluştuklarını dile getirerek, "Güzel bir katılım var. 40 ülkeden 2 bine yakın sporcu katıldı. Güzel bir parkur. İki kıta arasında yarış yapılacak. Türkiye, spor alanında önemli yatırımlar yaptı ve ilerlemeye devam ediyor. Spor turizmi açısından önemli işler yapılıyor. Biliyorsunuz Formula 1 de artık İstanbul'a geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmiş olması da bu açıdan önemli. Bisiklet, hayatımızın bir parçası. Çocukken bisikletimiz olsun diye uykusuz geceler geçirdik. Şimdi teknoloji gelişti, her şey çok daha güzel. İstanbul'un güzel ormanlarını ve yollarını göreceksiniz. Herkese iyi yarışlar ve başarılar dinliyorum. Ümraniye Belediyesi'ne ve sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sporun gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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🚴 L’Étape Türkiye by Tour de France



🎙️ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/aHsOMJFdth — HT Spor (@HTSpor) September 20, 2026

TUOR DE FRANCE ŞAMPİYONU CHRIS FROOME DA PEDAL ÇEVİRDİ

Tour de France'ta dört kez şampiyon olan ve Skoda'nın bisiklet marka elçisi Chris Froome, L'Etape Türkiye by Tour de France öncesi İstanbul'da pedal çevirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisikletiyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında ilk kez geçiş yapan Froome, ardından sporculara eşlik etti.

Chris Froome, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'u ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle bilrikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel. Profesyonel olduğumda Skoda bu sektöre dahildi. Onlarla birlikte çok güzel yerler keşfediyorum ve sektörde kalmayı hedefliyorum." diye konuştu.

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Yüce Oto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise önemli bir organizasyonda bir araya geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bisiklet sporunu gençliğe, kendini genç hisseden herkese ulaştırmak ve bisiklet için altyapı yatırımlarının hızlanmasını sağlamak için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi yurt dışında güzel bir şekilde temsil etme şansını bulduğumuz için gururluyuz. Chris Froome da bizi kırmadı ve bugün burada. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O efsane bir isim. Bu sporun Türkiye'de tanınması ve yaygınlaştırılması için elinden geleni yapıyor. Biz de tüm gücümüzle bu sporu desteklemeye devam edeceğiz. Yıllık planlarımız içersinde bu sporun özellikle gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak var. Bisiklet bize sağlıklı bir yaşam sunuyor. Umarım değerli bakanımız ve yöneticilerimiz bu güzel duyguyu ülkeye yayacaklar ve altyapı yatırımlarına destek olacaklar."

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DERECEYE GİREN SPORCULAR

Organizasyonun uzun parkurunda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken kadınlarda ise Gökçe Demirsoy, 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Kısa parkur erkeklerde Recep Ünalan 1 saat 3 dakika 9 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da Aylin Yüce 1 saat 7 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Yarışın ardından gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

L'Etape Türkiye by Tour de France 2026'da dereceye giren isimler şunlar:

🚴 L’Étape Türkiye by Tour de France



🥇 Ömer Cumhur Boyraz, uzun parkuru birinci olarak tamamladı! pic.twitter.com/XACQyFiKU5 — HT Spor (@HTSpor) September 20, 2026

UZUN PARKUR ERKEKLER

1- Ömer Cumhur Boyraz: 02:35:31

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2- Martin Stefanov: 02:35:32

3- Peter Dashev: 02:35:32

UZUN PARKUR KADINLAR

1- Gökçe Demirsoy: 02:57:03

2- Züleyha Dikbaş: 03:01:33

3- Şeniz Pamuk: 03:02:56

KISA PARKUR ERKEKLER

1- ⁠Recep Ünalan: 01:03.09

2- Cengiz Güner: 01:03:09

3- ⁠Murat Uslu: 01:03:09

KISA PARKUR KADINLAR

1- Aylin Yüce: 01:07:34

2- ⁠Zale Karakaş: 01:16:10

3- Özger Sınar: 01:17:46