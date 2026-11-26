Lille: 2 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda Fransız temsilcisi Lille'e konuk oldu. Maçta 1-0 öne geçen B. Münih, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
B. Münih'in golünü 15. dakikada Dayot Upamecano kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 62'de Ayase Ueda ve 65'te Aleksandar Pavlovic'le (k.k) karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih bu sezon turnuvada ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı. 4 maç sonra ilk galibiyetini alan Lille ise 4 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Bayern Münih sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Lille ise deplasmanda Stuttgart'la karşılaşacak.
Devler Ligi'nde günün diğer sonuçları:
Sabah FC 1-4 Barcelona
Slavia Prag 0-1 Villarreal
Atletico Madrid 2-0 Viking
Club Brugge 0-3 Liverpool
Inter 2-0 Stuttgart
PSG 2-2 Roma
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
Sporting 2-2 Manchester United