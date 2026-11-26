UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'in golünü 15. dakikada Dayot Upamecano kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 62'de Ayase Ueda ve 65'te Aleksandar Pavlovic'le (k.k) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih bu sezon turnuvada ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı. 4 maç sonra ilk galibiyetini alan Lille ise 4 puana ulaştı.

Ligin 6. haftasında Bayern Münih sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Lille ise deplasmanda Stuttgart'la karşılaşacak.

Devler Ligi'nde günün diğer sonuçları:

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Sabah FC 1-4 Barcelona

Slavia Prag 0-1 Villarreal

Atletico Madrid 2-0 Viking

Club Brugge 0-3 Liverpool

Inter 2-0 Stuttgart

PSG 2-2 Roma

Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe

Sporting 2-2 Manchester United