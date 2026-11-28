Manchester United: 0 - Brentford: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Manchester United, sahasında Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Callum Wilson (2), Kristoffer Ajer ve Kevin Schade'nin gollerine çare bulamayan Manchester United, Old Trafford'ta 89 yıl sonra Brentford'a kaybetti. Bu sonuçla beraber Manchester United haftayı 8 puanla 19. sırada tamamlarken, Brentford ise puanını 20'ye çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Manchester United ile Brentford karşı karşıya geldi. Old Trafford'taki mücadelenin galibi 4-0'lık skorla Brentford oldu.
OLD TRAFFORD'TA 89 YIL SONRA BİR İLK
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Brentford 4-0 kazandı. Londra ekibi, bu statta Şubat 1937'den bu yana 89 yıl sonra ilk galibiyetini aldı.
Brentford, Callum Wilson'ın 19. ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İki golün de asistini Dango Ouattara yaptı. Kristoffer Ajer, 82. dakikada Brentford'un üçüncü golünü kaydeti. Maçın skorunu belirleyen golü ise 90+2. dakikada Kevin Schade attı.
GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI
Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk iç saha maçını kaybeden Manchester United, Liverpool yenilgisinin ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Son lig galibiyetini 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında alan United, sonraki 10 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Manchester ekibi 12 maç sonunda 8 puanla 19. sırada kalırken, Brentford 20 puana yükseldi.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Newcastle United'a konuk olacak. Brentford ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.