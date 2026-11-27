İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

Portekizli yıldız, 2028'e kadar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyecek. Bu kararla birlikte 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında başka bir takımla anlaşmasının da önüne geçilmiş oldu.

Bruno Fernandes bu sezon 16 maça çıkarken 8 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.332 dakika sahada kaldı.