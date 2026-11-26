UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİK"

Mücadelenin ardından konuşan Skriniar, "Gerçekten çok önemli bir maçtı, bilincindeydik. Rakibimiz topla iyi oynayabilen bir takım, oyun kurulumları çok iyi, hareketliler. Hocamız, ekibi, herkes bizi bu maça çok iyi hazırladık. Merkezde baskı yapmamız gerekiyordu. Zaten kazandığımız toplar da var merkezdeki baskımızla beraber. Oyuna enerji ve motivasyon koyduk. Yarattığımız çok fazla şans var rakip kalede. Atmış olduğumuz golden daha fazlasını atabilirdik. Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Tüm takım iltifatı hak ediyor." dedi.

REKLAM

TARAFTARA ÖVGÜ

Taraftarlardan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Stadyum tamamıyla doluydu ve taraftarımızın enerjisini fazlasıyla hak ettik. Bana göre bizeç ok fazla yardımcı oldular. Onlar için kazandığımız için mutluyuz. Beraber kalırsak takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz. Beraber kalmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim." şeklinde konuştu.