Gökhan Türe'nin moderatörlüğünde; Serkan Akkirman ve Yusuf Erboy'un yorumlarıyla haftanın maçları masaya yatırılıyor. En keskin analizler ve farklı bakış açılarıyla "Momentum"un yeni bölümü HT Spor YouTube kanalında yayınlandı!

Momentum'un bu haftaki bölümünde Fenerbahçe - Barcelona, Beşiktaş - Paris Basketbol ve Baskonia - Anadolu Efes mücadeleleri değerlendirildi.

İşte Euroleague'in 14. haftasının değerlendirildiği Momentum'un yeni bölümü: