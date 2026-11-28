Momentum'da Euroleague'in 14. haftası değerlendirildi: Fenerbahçe, Barcelona'da galip! | Beşiktaş-Paris | Baskonia-Anadolu Efes
Gökhan Türe'nin moderatörlüğünde; Serkan Akkirman ve Yusuf Erboy'un yorumlarıyla "Momentum", HT Spor YouTube kanalında devam ediyor! Momentum'da bu hafta Fenerbahçe - Barcelona, Beşiktaş - Paris Basketbol ve Baskonia - Anadolu Efes mücadeleleri değerlendirildi.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 14:42 Güncelleme:
Gökhan Türe'nin moderatörlüğünde; Serkan Akkirman ve Yusuf Erboy'un yorumlarıyla haftanın maçları masaya yatırılıyor. En keskin analizler ve farklı bakış açılarıyla "Momentum"un yeni bölümü HT Spor YouTube kanalında yayınlandı!
Momentum'un bu haftaki bölümünde Fenerbahçe - Barcelona, Beşiktaş - Paris Basketbol ve Baskonia - Anadolu Efes mücadeleleri değerlendirildi.
İşte Euroleague'in 14. haftasının değerlendirildiği Momentum'un yeni bölümü:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ