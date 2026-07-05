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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mosonmagyarovari TE: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Mosonmagyarovari TE: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mosonmagyarovari TE'yle 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan golsüz prova!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Mosonmagyarovari TE'yle golsüz berabere kaldı.

        MTE 1904 Sporttelep’te oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i başladı.

        Müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

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