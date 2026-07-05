Mosonmagyarovari TE: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mosonmagyarovari TE'yle 0-0 berabere kaldı.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:57 Güncelleme:
Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Mosonmagyarovari TE'yle golsüz berabere kaldı.
MTE 1904 Sporttelep’te oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i başladı.
Müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
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