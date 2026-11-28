Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38'de penaltıdan Driton Camaj, 73'te Poyraz Yıldırım ve 85. dakikada Yasin Uzunoğlu attı.

Bu sonucun ardından ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son veren Muğlaspor, puanını 21'e yükseltti. Ligde çıktığı son üç karşılaşmayı kazanamayan Mardin 1969 Spor ise haftayı 25 puanla tamamladı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Mardin temsilcisi, Sarıyer'i konuk edecek.