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        Haberler Spor Diğer Güreş Osman Aşkın Bak'tan Erkan Taş'a tebrik

        Osman Aşkın Bak'tan Erkan Taş'a tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş için kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        Bakan Bak'tan Erkan Taş'a tebrik!

        Erkan Taş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa uzanarak altın kemerin sahibi oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erkan Taş için tebrik paylaşımında bulundu.

        Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Edirne Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 665'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş’ı kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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