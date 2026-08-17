Paulo Fonseca: Bizim açımızdan yarınki maç büyük bir fırsat

Fransız ekibi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fonseca, hazır olduklarını ve oyuncularına güvendiğini belirtti.

"BİZİM AÇIMIZDAN YARINKİ MAÇ BÜYÜK BİR FIRSAT"

Bu noktaya gelmek için çok çalıştıklarını aktaran Fonseca, "Bizim açımızdan yarınki maç büyük bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimali büyük bir fırsat. Eğer zafer elde edebilirsek bu kulübümüz için tarihsel bir başarı olacak. Evet 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Lyon değiliz, artık farklı bir takımız. Son dönemde zorluk ve sıkıntı yaşadık, doğru ve bunu ifade etmek önemli. Kulüpte halihazırda emek veren tüm ekip takımımızı yüksek düzeye çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Fakat 2000'lerdeki o takımdan farklı bir takımız. Önümüzdeki 2 maçı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Tabi zor geçecek ama sonuna kadar mücadele etmeye hazırız." diye konuştu.

Savunma yapmaya gelmediklerini anlatan Fonseca, şöyle devam etti:

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"Rövanş Lyon'da olacak. O maçın önemli olması için burada iyi skor almamız lazım. Yarın Lyon olarak iyi bir sonuçla dönmek durumundayız. O yüzden ilk maç benim gözümde çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geliyoruz. Savunma yapmaya gelmedik, kendi oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Fenerbahçe'nin sahasında zorlu olacak ama cesaretimiz var. Elimizden geleni yapıp oyunumuzu sergileyeceğiz. İyi savunma yapmak durumundayız şüphesiz ama asla 90 dakika savunma yapmaya gelmedik."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin çok kuvvetli bir ekip olduğunu aktaran Fonseca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Ofansif boyuttan bahsederken Fenerbahçe çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor ancak o şekilde iyi skor elde edebiliriz. Fakat Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi, geçmişleri kuvvetliydi. Şu an vasıflı ofansif oyuncuları var. Önemli oyuncularımız geri döndü. Zaman içinde daha fazla opsiyon geliştirir hale geleceğiz ama bana kalırsa iyi bir noktadayız. Hazırız, oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Bunun bizim için önemli bir fırsat olduğunun farkındayız. Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz. Sonuç elde etmek istediğimiz için burada olmak şu anda bizim açımızdan çok değerli. Çok sayıda takım burada bizim yerimizde olmak isterdi. Bu baskı, istediğimiz bir baskı. Eğer aynı soruyu İsmail Kartal'a da sorsanız o da sanırım aynı şeyi söyleyecektir. Burada olmak kendisi için de fırsattır. 2 ekibin yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı biraz daha fazla olabilir. "

NIAKHATE: TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Senegalli savunma oyuncusu Moussa Niakhate, Olimpik Lyon'un uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığını ve taraftarları bu konuda mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

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Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu aktaran Niakhate, "Fenerbahçe son derece kuvvetli bir ekip. Sadece hücumda değil savunmada da son derece kuvvetli. Devasa bir ekip, elimizdeki tüm enstrümanlarla cevap vermeye çalışacağız. Savunma hattı olarak konsantre şekilde mücadele edeceğiz. Olabildiğince Fenerbahçe ataklarını boşa çıkarmaya çalışacağız. Son derece kaliteli oyuncuları var. Onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"İSTİKRARLI VE DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Lyon'un Avrupa'da eski günlerine dönmek istediğini aktaran Niakhate, şöyle devam etti:

"Lyon 2000'lerin başından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir parkur sergilemiş durumda. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadık ve yeni kadromuzla beraber 90 dakika boyunca orada kuvvetli bir performans çıkaracağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak tüm oyuncular orada oynamak ister. Lyon zorluklar yaşadı son dönemlerde. 180 dakikamız kaldı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Lyon halkını, tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Fenerbahçe'nin tüm kademelerde değerli oyuncuları var. İstikrarlı olmaya çalışacağız, dikkatli olacağız. Kolektif olarak oynamaya çalışacağız. Kompleks şekilde savunmada mücadele vereceğiz. İyi bir sonuç elde etmek için ciddi bir savunma işi çıkarmak zorundayız."

Agresif oynamaları gerektiğini anlatan Niakhate, şunları kaydetti:

"Tüm cesaretimizle mücadele vereceğiz. Yarın daha farklı düzeyde bir rakiple karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığınızda Fenerbahçe kalitesinde iddialı ekiplerle karşılaşacaksınız. Lyon, cesur ve konsantre olmalı. En mükemmel performansımızı sergilemek durumundayız. Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp karşısında olaya psikolojik yaklaşmak önemli. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip olacak, hem bireysel hem kolektif olarak. Fenerbahçe, Avrupa'daki pek çok takımı zorlayacak bir takım. İşimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kategori."