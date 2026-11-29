Real Madrid: 1 - Deportivo Alaves: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, evinde Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu. Toni Martinez ile Angel Perez'in gollerine çare bulamayan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid, 33 puanla 3. sırada kaldı. Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, 88. dakikada kırmızı kart gördü. Deportivo Alaves ise puanını 19'a çıkardı.
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Deportivo Alaves oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22'de Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez Hidalgo attı. Ev sahibinin tek golününü ise 69. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Real Madrid'in orta sahası Jude Bellingham, 88. dakikada kırmızı kart gördü.
ARDA GÜLER 60 DAKİKA SAHADA KALDI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Carlos Espi'ye bıraktı.
6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşayan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi biten Real Madrid, 33 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Deportivo Alaves ise puanını 19'a yükseltti.
LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk olacak. Alaves, Espanyol'u ağırlayacak.