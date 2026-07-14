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        Haberler Spor Basketbol STBL Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe’de!

        Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe’de!

        Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncusu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncusu Sertaç Şanlı ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı (2.12cm - 1991) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

        Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan, kazandığı başarılarla adını Sarı Mirasımıza yazdıran Sertaç Şanlı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin!' diyor, başarılar diliyoruz."

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