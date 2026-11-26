UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Londra'da Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Chelsea'nin Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sonrası İngiliz ekibi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda Chelsea forması giyen ve önemli başarılara imza atan N'Golo Kante, 3 sezon sonra Stamford Bridge Stadyumu'na Fenerbahçe forması ile döndü. İngiliz ekibi resmi sosyal medya hesabından Kante'yi paylaştı.

Yapılan paylaşımda "Kante Brigde'e döndü" ibaderi de gözlerden kaçmadı.