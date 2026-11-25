Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Stamford Bridge’de TSİ 23.00’te başlayan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaelispor maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. 46 yaşındaki teknik adam; Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku’yu yedek bıraktı. Belözoğlu, bu isimlerin yerine Archie Brown, N’golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi’ye forma verdi. Kalede eldivenleri Ederson’a emanet eden Emre Belözoğlu savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown’dan oluşturdu. Belözoğlu, orta saha ikilisinde ise İsmail Yüksek ve N’golo Kante’ye görev verdi. Orta sahanın sağında Oğuz Aydın, solunda ise Kerem Aktürkoğlu forma giydi. On numara pozisyonunda Mason Greenwood yer alırken ileri uçtaki gol tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

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EMRE BELÖZOĞLU İLE ARDA TURAN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk’in karşı karşıya geldiği maçta iki Türk teknik adamın mücadelesine de sahne oldu. Emre Belözoğlu ile Arda Turan’ın rakip olduğu bu maç Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk teknik direktörün bir birine rakip olduğu ilk maç olarak kayıtlara geçti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olduğu maçta 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake forma giyemedi.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Shakhtar Donetsk ile Stamford Bridge oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Türk taraftar, bu maçta tribünlerde yer aldı.