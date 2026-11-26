UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Stamford Bridge Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ:

"Bugün stadyumda 30 bine yakın Fenerbahçeli taraftar vardı. kolay değil, gerçekten. Dünyanın başka bir kulübünde böyle bir şey olmaz. İnanılmaz destek verdiler. Muhteşemlerdi. İnanılmaz güç verdiler. Galibiyeti onlara armağan ediyorum."

"MAÇI DAHA ÖNCE KOPARABİLİRDİK"

Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar taraftarımız gibi mükemmel mücadele verdik. Galibiyeti baştan sona hak ettik. Maçı daha önce koparabilirdik. Çok iyi bir takım Shahkar, mükemmel bir takım. Kolay olmayacağını bilmiyorduk. Böyle bir galibiyeti istiyorduk. Fenerbahçe çok büyük, her zaman böyle galibiyetler hedefler. Bu galibiyet inşallah bizi çok daha iyi yerlere getirir.

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"ÜZERİMİZDE FENERBAHÇE FORMASI VAR"

"Kendimle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hocalarımın yorumları daha önemli. Ben ve takım arkadaşlarım, elimizden gelen mücadeleyi verdik. Galibiyette birazcık payım olduysa ne mutlu. Üzerimde Fenerbahçe forması var. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Oynamadığım zaman destek vermeye çalışıyorum. Her zaman böyle oldu, bundan sonra da böyle oldu.""