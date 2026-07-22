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        Haberler Spor Basketbol Shane Larkin Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!

        Shane Larkin Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Larkin sağlık kontrolünden geçti!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Shane Larkin, sağlık kontrolünden geçti. EKG ve MR çekimlerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi" denildi.

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