İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off'a kalması durumunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle Devler Ligi'nde lig aşamasına yükselmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekilen kura sonrası Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halinde eşleşebileceği muhtemel rakipleri de belli oldu.
3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
PLAY-OFF TAKVİMİ
Fenerbahçe play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynayacak.
Sarı-lacivertliler önce 3. eleme turunda Sturm Graz'ı, ardından da play-off'taki rakibini elerse yıllar süren hasretini bitirecek ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.