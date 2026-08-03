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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!

        İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, play-off'a kalması durumunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle Devler Ligi'nde lig aşamasına yükselmek için kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekilen kura sonrası Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halinde eşleşebileceği muhtemel rakipleri de belli oldu.

        3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        PLAY-OFF TAKVİMİ

        Fenerbahçe play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

        Sarı-lacivertliler önce 3. eleme turunda Sturm Graz'ı, ardından da play-off'taki rakibini elerse yıllar süren hasretini bitirecek ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

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