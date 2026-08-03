UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekilen kura sonrası Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halinde eşleşebileceği muhtemel rakipleri de belli oldu.

3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF TAKVİMİ

Fenerbahçe play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertliler önce 3. eleme turunda Sturm Graz'ı, ardından da play-off'taki rakibini elerse yıllar süren hasretini bitirecek ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.