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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi detaylarını açıkladı

        TFF, 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi detaylarını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi detaylarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        TFF, fikstür çekiminin detaylarını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu için gerçekleştirilecek olan fikstür çekimiyle ilgili detayları açıkladı.

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. TFF de 2 Temmuz Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrasında, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.

        Fikstür anahtarına ilişkin detaylar şu şekilde:

        "Milli maç haftaları öncesindeki haftalar derbi maçları için yasaklı haftalardır. Kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım Departmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde sadece 11. hafta yasaklı hafta olarak belirlenmiştir.

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        "Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynayacak bir takımın hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır. Çünkü perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken pazar günü oynayabilecekken, salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda karşılaşmamalıdır.

        Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

        Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

        İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.

        Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.

        Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

        Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.

        Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. hafta karşılaşmamaları sağlanmıştır.

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        Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecektir.

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.

        Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

        İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek. İstanbul’da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.

        İstanbul’da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek."

        Ayrıca fikstür anahtarında derbi tarihleri de belirlendi. Buna göre; Fenerbahçe ile Galatasaray (veya Galatasaray - Fenerbahçe) arasındaki derbi mücadelesi 9. haftada yapılacak.

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