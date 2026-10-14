Trabzonspor: 100 - Sabah BC: 83 | MAÇ SONUCU
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:27 Güncelleme:
Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında ağırladığı Azerbaycan temsilcisi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ekibi Sabah BC ile karşı karşıya geldi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 35-12 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 20 sayı üreterek devreyi 55-42 önde kapattı.
Son periyoda 76-52 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 24 sayı üreterek karşılaşmadan 100-83'lük skorla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ