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        Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet hasretini bitirmek istiyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 804 gün aradan sonra galip gelmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Trabzonspor Avrupa'da hasreti bitirmek istiyor!

        Bordo-mavili takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok ekibini 1 Ağustos 2024'te 1-0 yendiği maçın ardından Avrupa kupalarında oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

        Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre temsilcisi St. Gallen'e kendi evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

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        2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

        BU SEZON İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

        Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a sahasındaki ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetti.

        Ferencvaros karşısında turu geçemeyerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, Finlandiya temsilcisi karşısında galip gelmesi halinde Avrupa'da 804 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.

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        THOMAS REIS İLE İLK GALİBİYET PEŞİNDE

        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Avrupa'daki ilk karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

        Daha önce Samsunspor'da görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi tecrübesi edinen Reis, bordo-mavili takımla bu kupadaki ilk maçında galibiyet yaşamaya çalışacak.

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        #Konferans Ligi
        #trabzonspor
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