Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak.

Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.

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Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek. Stefan Savic, Muçi ve Malinovsky de kamp kadrosunda yer almıyor.

Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 161. MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 160 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

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Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 11 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 12. MAÇ

Trabzonspor, CSKA Sofya ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

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Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da altıncı karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetti.

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.

CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.