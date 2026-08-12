Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kahvaltı düzenlendi

        Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kahvaltı düzenlendi

        Yeni sezon öncesi kaptan Stefan Savic'in düzenlediği organizasyonda Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcular kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kahvaltı düzenlendi

        Trabzonspor Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kaptan Stefan Savic'in organizasyonunda gerçekleştirilen kahvaltıda, teknik heyet ve futbolcular bir araya gelerek yeni sezon öncesinde moral depoladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da organizasyon sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini ileterek birlik ve beraberlik mesajı verdi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı