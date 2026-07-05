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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 69 - Avustralya: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 69 - Avustralya: 77 | MAÇ SONUCU

        FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu. Millilerimiz, organizasyonu 4. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        U17 Milliler, Dünya 4. Cüsü oldu!

        Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilerek turnuvayı 4. sırada bitirdi.

        Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.

        İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.

        Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.

        Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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