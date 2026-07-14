TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Hedefimiz kürsüde yer almak!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ KÜRSÜDE YER ALMAK"

Kanada'yla çeyrek finalde karşılaşacağız. Bu maçın galibi, yarı final oynama hakkı elde edecek. Ardından da final etabı gerçekleşecek.

Biz üst üste 8. kez çeyrek final, yani final etabına kalma başarısını gösterdik. Dolayısıyla buradaki hedefimiz ve hesabımız yine kürsüde yer almak. Bunun için de yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Takım yurda döndü. Hazırlıklarımız yarın başlayacak.

🏐🇹🇷 Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada



🎙️ TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kanada'yla çeyrek finalde karşılaşacağız. Bu maçın galibi, yarı final oynama hakkı elde edecek. Ardından da final etabı gerçekleşecek.



Biz üst üste 8. kez çeyrek final, yani final etabına kalma… pic.twitter.com/IyJaTQCwv1 — HT Spor (@HTSpor) July 14, 2026

"BU BAŞARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİÇİMDE DEVAM EDECEKTİR"

Baktığımız zaman, bugün TVF Lisesi bir hafta önce dünya şampiyonu oldu. Yani sadece voleybol eğitimi veren Türkiye Voleybol Federasyonu'nun lisesinden bahsediyoruz. U18 Milli Takımı iki gün önce Avrupa'da final oynadı ve gümüş madalya aldı. Keza her kategoride mücadele ediyoruz.

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Altyapısıyla, planıyla, programıyla, kurumsal yapısıyla ve projeleriyle bu başarının tesadüf olmadığı ortada. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde başarı gelmeye devam ediyor. Bunun için de havuzumuz, altyapımız ve kadromuzla geniş bir oyuncu grubuna sahibiz. Dolayısıyla bence bu başarı, bu şekilde sürdürülebilir biçimde devam edecektir.

"İNANILMAZ TARAFTAR DESTEĞİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Dünyada da Avrupa'da da bize her yer Türkiye. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hiçbir yerde, gurbette de dâhil, bizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'de oynanan müsabakalardaki yoğun ilgiyi hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. Bununla da kalmıyor; Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, dünyanın çeşitli ülkelerinde nerede oynarsak oynayalım inanılmaz bir taraftar desteği ve sevgi seliyle karşılaşıyoruz. Bu da bizi motive ediyor, mutlu ediyor.

Dolayısıyla bizi desteklemeye, voleybolu sevmeye devam etsinler. Çünkü bu takım bu sevgiye layık olmaya çalışıyor. Bu ülkeye bu gururu yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, mücadelesini sonuna kadar sürdürüyor. İnşallah bu gururu ve mutluluğu hep birlikte, ülke olarak yaşamaya devam ederiz.