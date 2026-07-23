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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 00:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.

        Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

        Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0

        Levski Sofia (Bulgaristan)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-0

        Egnatia (Arnavutluk)-Celje (Slovenya): 3-3

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