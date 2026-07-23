UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 00:27 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0
Levski Sofia (Bulgaristan)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-0
Egnatia (Arnavutluk)-Celje (Slovenya): 3-3
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