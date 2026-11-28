Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Vanspor FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı golle Vanspor FK 1-0 öne geçti. Bursaspor, 38. dakikada Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberlikle Vanspor FK puanını 17'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı.

Lider Bursaspor ise puanını 36'ya çıkardı. Yeşil-beyazlıların en yakın takipçisi olan ikinci sıradaki Kayserispor, bir maç eksiğiyle 33 puanda bulunuyor.

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IHEANACHO'DAN 19. GOL

Bursaspor'un golünü kaydeden Kelechi Iheanacho, bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon yalnızca Bandırmaspor karşılaşmasında gol atamadı. Bandırmaspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda fileleri havalandırmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor, Boluspor'u konuk edecek. Vanspor FK ise Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak.