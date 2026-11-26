UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin golünü atan Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BUGÜN SANKİ KADIKÖY'DE OYNADIK"

Muriqi, "Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için hayati önemdeydi bu maç. Kritik bir 3 puan aldık. Herkesin emeğine, yüreğine, ayağına sağlık. Müthiş bir taraftar vardı bugün, sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

GOLÜ EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Maçın oyuncusu ödülünü takım adına aldığını belirten Muriqi, eşinin ödülle ilgili sözlerini de anlattı.

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"Bu ödül için çok mutluyum. Tüm takım adına 'Maçın Oyuncusu Ödülü'nü alıyorum. Bu ödülü ayrıca eşim için alıyorum. Futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan bu yana 'Bu niye veriliyor?' diyordu. 'Bir tane bundan istiyorum.' diyordu. Aşkım, bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim."

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı da hatırlatan Muriqi, "Kocaelispor maçında talihsiz bir beraberlik aldık. O maçtan sonra röportaj yapmıştım. İyi başlayamamıştık, sonradan toparladık ama duran toptan iki gol yedik." dedi.

Emre Belözoğlu'nun maç sonrası takıma seslendiğini belirten Muriqi, "Emre Hoca maçtan sonra 'Kafanızı dik tutun, daha iyi olacağız.' dedi. Emre Hoca ile çok az çalıştık. Daha iyi olacağız. Çalışmaya devam!" diye konuştu.