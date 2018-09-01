Sport Recife - Parana maç önü

Brezilya Serie A maçında Sport Recife ile Parana, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Sport Recife 20 puanla 18. sırada, Parana 15 puanla 20. sırada bulunuyor. Sport Recife son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Parana, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 755. İddaa'da Sport Recife kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Parana kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Sport Recife son hafta oynanan Parana maçında 2-0 kazandı.

Parana ise Sport Recife maçında 2-0 yenildi.

Sport Recife, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Parana, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parana 2 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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