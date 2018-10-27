Sport Rosario - Inti Gas Ayacucho maçı heyecanı

Sport Rosario ve Inti Gas Ayacucho, 28 Ekim 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:45. Maç öncesi Sport Rosario 4 puanla 16. sırada, Inti Gas Ayacucho 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sport Rosario, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Rosario kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Inti Gas Ayacucho sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Sport Rosario önceki hafta Comerciantes Unidos mücadelesinde 3-0 kazandı.

Inti Gas Ayacucho ise UTC Cajamarca maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sport Rosario, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Inti Gas Ayacucho, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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