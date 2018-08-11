Sporting Charleroi - Anderlecht maç önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Sporting Charleroi, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Anderlecht takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Sporting Charleroi 3 puanla 7. sırada, Anderlecht 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sporting Charleroi, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Anderlecht, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 690 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Charleroi galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.20, Anderlecht galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sporting Charleroi son hafta oynanan Standard Liege maçında 0-0 berabere kaldı.

Anderlecht ise Genk maçında 1-2 yenildi.

Sporting Charleroi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sporting Charleroi, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Anderlecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Anderlecht, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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