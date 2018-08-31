Sporting Cristal - Sport Boys maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Clausura maçında Sporting Cristal ile Sport Boys, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. Sporting Cristal son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 551 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Cristal galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Sport Boys galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Sporting Cristal son hafta oynanan Sport Boys maçında 3-1 kazandı.
Sport Boys, Jose Galvez karşılaşmaında 0-1 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ