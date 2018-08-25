Sporting Cristal - Sport Rosario maçı öncesi rakamlar

Sporting Cristal ve Sport Rosario, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. 29 puanlı Sporting Cristal 1. sırada bulunuyor, Sport Rosario 21 puana sahip ve 8. sırada. Sporting Cristal son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sport Rosario, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 722 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Cristal kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Sport Rosario sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Sporting Cristal son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 1-5 kazandı.

Sport Rosario ise Universidad San Martin maçında 4-0 yenildi.

Sporting Cristal, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 3 gol yedi.

Sport Rosario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Rosario, 3 gol atarken 10 gol yedi.

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