Sportivo Luqueno - Cerro Porteno rakamlar

Sportivo Luqueno ve Cerro Porteno, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Sportivo Luqueno 11 puanla 6. sırada, Cerro Porteno 15 puanla 2. sırada bulunuyor. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cerro Porteno son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportivo Luqueno kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.60, Cerro Porteno sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler.

Sportivo Luqueno son hafta oynanan Sol de America maçında 0-1 yenildi.

Cerro Porteno ise Deportivo Santani maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sportivo Luqueno, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Cerro Porteno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cerro Porteno, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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