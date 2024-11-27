15 KASIM SON TARİH

Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.