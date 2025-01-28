Squid Game yeni sezon tarihi: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, üçüncü sezonuyla izleyicilere yeniden heyecan dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İlk iki sezonunda milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen yapım, yeni sezon fragmanıyla gündem oldu. Fragmandaki dikkat çekici sahneler ve gizemli ipuçları, hayranların beklentisini iyice artırırken, yayın tarihiyle ilgili haberler merakla bekleniyor. Peki, Netflix Squid Game yeni sezon tarihini açıkladı mı? Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Dünya çapında büyük ilgi gören Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönüyor! Yayınlanan fragman, yeni sezonda izleyicileri bekleyen sürprizlere dair önemli ipuçları verirken diziseverlerin merakını körükledi. İlk iki sezonuyla televizyon dünyasına damga vuran yapımın yeni bölümleri için geri sayım başladı. Peki, Squid Game'in 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...
SQUİD GAME 3. SEZON BEKLENİYOR!
Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.
Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.
HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.
Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.
Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.