Squid Game hakkında her şey! 0:00 / 0:00

Netflix'in Güney Kore yapımı draması Squid Game, şiddet içeren oyunlarda para için yarışan insanları ele alan konusuyla kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. Dizi oyuncuları da kısa sürede milyonlarca takipçi kazandı.

Hwang Dong-hyuk’un senaryo çalışmalarına 2008 yılında başladığı yapım, şimdiden 111 milyon izleyici toplarken diziden esinlenerek açılan mekanlar, diziden ilham alınarak oynanan oyunlar da yoğun ilgi gördü.

Peki borca batmış yüzlerce 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için birbirinden acımasız oyunlarda yer aldığı dizinin bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir? Dizi aslında ne anlatıyor? Yapım hakkında bilinmeyenler neler?

Dikkat: Yazının bazı bölümleri spoiler (Hikayenin olay örgüsü ile ilgili bilgi) içerebilir.

SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU

17 Eylül’de yayınlanmaya başlayan Squid Game, Güney Kore’de yüklü bir borç altına giren, tehlikeli işlere karıştığı için eve dönemeyen, parasızlıktan ailesine bakamayan bir grup insana odaklanıyor.

Hayatlarını umutsuzca değiştirmek isterken metroda bir adamla karşılaşan bu kişiler bir anda kendilerini çocuk oyunları turnuvasında buluyor. Oyunun acımasızlığı karşısında kanları donan yarışmacılar oylama yaparak oyunu sonlandırıyor.

Fakat eski hayatlarına döndüklerinde yaşadıkları çaresizlikle tekrar gönüllü olarak turnuvaya katılıyorlar. Hayatta kalmak için tek şanslarının ihtiyaç duydukları parayı kazanmak olduğunu düşünen katılımcıların şeker kalıbı, kırmızı ışık yeşil ışık ve daha pek çok çocuk oyunundan sağ kurtulması gerekiyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, IndieWire’a yapımın ardındaki fikri gerçek dünyadaki olaylardan esinlenerek 2008’de bulduğunu söyledi.

“DONALD TRUMP VIP’LERDEN BİRİNE BENZİYOR”

Hwang Dong-hyuk şöyle devam etti:

“O zamanlar Lehman Brothers krizi vardı. Krizden Kore ekonomisi kötü etkilendi ve ben de ekonomik olarak mücadele ediyordum. Geçtiğimiz 10 yılda birçok sorun vardı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, özellikle de Kore'deki gençler, tüm paralarını kripto para birimlerine yatırıyordu. Facebook, Google gibi teknoloji devleri hayatımızı yeniden yapılandırıyorlardı. Ve sonra Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu ve bence Trump dizideki VIP’lerden birine benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

DİZİYE ADINI VEREN OYUN NEDİR, NASIL OYNANIYOR?

Diziye ismini veren ve Kore’de popüler olan Kalamar oyunu hücum ve savunma üzerine iki takımdan oluşuyor.

Tıpkı Seong Gi-hun’un girişte açıkladığı gibi:

“Kurallar basit. Çocuklar iki gruba ayrılır: hücum ve savunma. Oyun başladıktan sonra savunma saha içinde iki ayak üzerinde koşabilir, çizginin dışındaki hücum ise sadece tek ayak üzerinde zıplayabilir. Ama müdafaadan daha fazla kalamarın belini kesen bir saldırgan, iki ayağı üzerinde serbestçe yürüme özgürlüğüne sahip olur. Ne sebeple olursa olsun, buna gizli müfettiş derdik. Son savaş için hazırlandıktan sonra saldırganlar toplanır. Kalamarın girişinde kazanmak için, saldırganlar ayaklarıyla kalamarın kafasındaki küçük kapalı alana dokunmalıdır. Savunucu sizi kalamarın hattından dışarı iterse elenirsiniz. Kazanan musluğu aldığınızda, “Yaşasın” diye bağırırsınız ve o anda, tüm dünyanın sahibi olduğumu hissederdim.”

DİZİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

SENARYO 2008’DE BAŞLAYIP 2009’DA BİTTİ

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk senaryo üzerinde 2008’de çalışmaya başladı ve ilk taslağını 2009’da bitirdi. Yazar ve yönetmenin ilk iki bölümü tek başına yazması yaklaşık altı ay sürdü.

Hwang Radio Times’a, hikayenin alışılmadık ve şiddet dolu olması nedeniyle insanların onu ticarileştirilemeyecek kadar soyut bulacağından endişe ettiğini anlattı. Daha sonra da Netflix diziyi satın alana kadar finansman ve oyuncu seçimi ile de mücadele ettiğini belirtti.

DİZİ DEĞİL FİLMDİ…

Silenced ve The Fortress gibi popülerlik yakalayan filmler yazıp yöneten Hwang, Variety’e verdiği demeçte projenin aslında film olduğunu, daha sonra diziye çevrildiğini ifade etti. Orijinal filmde polis Jun-ho’nun olmadığını ekleyen Hwang Dong-hyuk, Sae-byeok karakterinin de başta erkek olduğunun altını çizdi.

NETFLIX’İN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Squid Game, 111 milyon hane tarafından izlenerek Netflix'in açık ara en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Squid Game’e en yakın dizi ise 82 milyon hane ile Bridgerton. Buradaki sayıların kişi olmadığını hesap olarak sayıldığını belirtmekte fayda var. 4 kişinin kullandığı bir hesapta 4 kişinin izlemesini de 1 kişinin izlemesini de Netflix, tek bir hane olarak sayıyor. Yani aslında gerçek sayı çok daha fazla olabilir.

İPUÇLARI DUVARLARDA GİZLİ

Oyuncuların yattığı odanın duvarlarında hangi oyunların yer alacağı hakkında ipuçları bulunuyor. Duvarlarda, oyunların habercisi olan çizimler var.

BÜYÜK BEBEĞİ ZİYARET ETMEK MÜMKÜN

Dizinin ilk bölümünde yer alan ürkütücü büyük boy bebek, Seul'ün yaklaşık üç saat kuzeyindeki kırsal bir bölge olan Jincheon ilçesinde görülebiliyor. Bebeğin Squid Game çekimleri için ödünç alındığı ve daha sonra iade edildiği ortaya çıktı. Koreaboo’ya göre, oyuncak bebek bir at arabası müzesinin girişini koruyor.

KARTTA YER ALAN TELEFON NUMARASI GERÇEKMİŞ

Diziyi izleyenler, yarışmacıların gizemli kartvizitlerdeki sekiz haneli numarayı arayarak oyuna dahil olduğunu bilir mutlaka. Telefon numarasının net bir şekilde dizide gösterildiğini de fark etmişsinizdir. Dizide yer alan telefon numarasının ise gerçek olduğu ve numara sahibinin günde en az 4.000 arama aldığını biliyor musunuz? Hatta Devlet Başkanlığı adayı Huh Kyung-young’un, numarayı satın almak için 85 bin dolar teklif ettiği basına yansıdı.

Ayrıca dizinin sonunda görülen banka hesabına hayranlar tarafından para yatırıldığı açıklandı. Yatırılan belli miktarından ardından prodüksiyon ekibi gelecekte olası sorunlardan kaçınmak için hesabın kapatılması için girişimlere başladı.

DALGONA ŞEKERİ ARTIK TIKTOK AKIMI

Dizide yer alan şekerleme oyunu, özellikle TikTok kullanıcılarına ilham oldu. Kore'de bazı bölgelerde Bbopgi olarak da bilinen dalgona şekeri bir anda Google trend listesine girdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı şekerleme tarifini paylaşmaya başladı. Şeker aslında iki basit bileşenden oluşuyor: Şeker ve kabartma tozu… Öte yandan asıl zorluk şekeri kırmadan yemekten geçiyor.

The Korea Times’a konuşan yönetmen, “Yapım ekibi ve ben, dizimizin bir dalgona çılgınlığı başlatması hakkında şaka yapardık ama bunun gerçekten olmasına şaşırdım” dedi.

Dalgona şeker tarifi ise şöyle:

- Bir tencereye 3 yemek kaşığı şeker koyun.

- Tavayı orta ateşe koyun.

- Karıştırın ve tüm şeker eriyene kadar bekleyin ve ardından ocaktan alın.

- Erimiş şekere bir tutam kabartma tozu ekleyin.

- Genişlemeye başlayana kadar iyice karıştırın.

- Hepsini yağlı kağıt üzerine dökün.

- Soğuması için yaklaşık 30 saniye bekleyin ve ardından istediğiniz kalıbı bastırın.

KIRMIZI SAÇLARIN SIRRI

Yazar Dong-hyuk konuyla ilgili “Hayal ettim ve kendi kendime düşündüm, 'Saçını asla boyamayacağın renk nedir?' Sonra Gi-hun'un saçını asla kırmızıya boyamayacağı sonucuna vardım. Bu onun için yapılacak en çılgınca şey olurdu” ifadelerini kullandı.

Dong-hyuk, alev alev yanan kızıl saçların Gi-hun'un içsel öfkesini ve ölümcül Squid Game oyununun organizatörlerine karşı öfkesini gösterdiğini ekledi.

BAŞKA DİZİLERİN DE POPÜLER OLMASINI SAĞLADI

Forbes, Squid Game’in İngilizce olmayan benzer yapımların daha çok izlenmesine yardım ettiğini belirtti. Zira dizinin yayınlanmasından bu yana, hem Japon gerilim dizisi Alice in Borderland hem de Güney Kore draması Sweet Home Netflix’te trend oldu.

DİZİ SON BÖLÜMDE GERÇEK HAYATTA ANONS EDİLMİŞ BİR HABER KULLANIYOR

Hwang, The Sunday’e dizi sırasında mümkün olduğunca Koreli aileler için gerçeği vurgulamak istediğini ifade etti. Bu nedenle son bölümde gerçek hayattan bir haber metni kullanıldı.

Bölümde bir haber spikeri, "Bu ülkede hane halkı borcu artarak küresel ortalamanın üzerine çıkıyor” diyor. Hwang, bu haberin birkaç yıl öncesine ait olduğunu ve koronavirüs nedeniyle borçların yice kabardığını belirtti.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN KORELİ AKTRİS OLDU

Kuzey Koreli yankesici Kang Sae-byeok’a hayat veren HoYeon Jung, Squid Game ile ilk oyunculuk performansını sergiledi. Daha önce modellik yapan ve Korea’s Next Top Model’in 4. sezonunda yer alan Jung, Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Model, dizinin yayınlanmasından bu yana 19 milyondan fazla takipçi kazandı ve şu anda en çok takip edilen Koreli aktris…

KARINCAYA BENZETİLMEK İSTENDİ…

Hwang, Still Watching Netflix videoda muhafızların ‘kolonideki karıncalar’ gibi görünmelerini istediğini açıkladı. Dizinin sanat yönetmeni maskelerin eskrim ve geleneksel Kore maskelerinden ilham alınarak tasarlandığını belirtti. Bu maskelerle muhafızlar karıncaya benzetildi.

ÇOCUKKEN KULLANDIĞI BİR TEKNİK

Hwang, Gi-hun’un dalgona şekerini yalama tekniğini çocukken kullandığını söyledi. Öyle ki Hwang, hala işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için sahneyi çekmeden önceki gece tekniği kendisinin de denediğini ekledi. Sanat yönetmeni Chae Kyoung-sun ayrıca dalgona şekerini yapmak için ekibin profesyonel bir şekerleme üreticisiyle çalıştığını açıkladı.

SQUID GAME'DEKİ OYUNLARIN DEHŞET SIRALAMASI

Squid Game’in ilk sezonunda oynanan oyunların her birinin zorluk sıralamasını en kolaydan en zorluya doğru sıraladık. Ancak diziyi henüz izlemediyseniz, bu kısım spoiler içerebilir.

7- Ddakji (Origami Oyunu)

6- Misket

5- Şeker kalıbı

4- Kırmızı ışık, yeşil ışık

3- Kalamar

2- Halat çekme

1- Cam köprü

2. SEZON OLACAK MI?

Dizinin sonu pek çok soru işaretleri barındırsa da Hwang, ikinci sezonu düşünmeden önce daha fazla film yapmak istediğini söyledi ve Variety’ye “Squid Game 2 için iyi geliştirilmiş planlarım yok. Düşünmek bile çok yorucu. Ama 2. sezonu çekecek olsam kesinlikle tek başıma yapmazdım. Bir yazar ekibi kullanmayı düşünürdüm ve birden fazla deneyimli yönetmen isterdim” dedi.

POPÜLER KÜLTÜRDE SQUID GAME

Squid Game dizisi bir yandan ekranlarda rekorlar kırarken, gerçek hayatta da hayranlarını etkisi altına almış durumda. Dizide geçen dalgona şekeri gibi unsurlar Türkiye’de de yoğun ilgi görürken dizi temalı mekanlarda izdihamlar çıkıyor. Hatta ve hatta diziden sonra Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük bir artış var. Dil öğrenme uygulaması Duolingo, Netflix'in dizinin yayına girmesinin ardından Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu açıkladı.

KORECE ÖĞRENMEK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI

Uygulamanın aktardığı verilere göre İngiltere’de Korece öğrenmek için uygulamaya kaydolanlarda yüzde 76, ABD’de de yüzde 40 artış olduğu gözlendi.

İNGİLTERE'DE DİZİYE GÖNDERME YAPAN TABELA

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası polisi harekete geçirdi. Diziye atıfta bulunan tabela, Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı. Tabelada, Squid Game’deki görevlileri temsil eden daire, kare ve üçgen sembollerinin yer aldığı görüldü. Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı.

FRANSA'DA SQUID GAME İZDİHAMI

Fransa'nın Paris kentinde 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girmek isteyenler arasında arbede çıktı. Sıraya giren 700'e yakın kişi Paris sokaklarında uzun bir kuyruk oluşturdu.

MUMBAI POLİSİNDEN SIRA DIŞI FİKİR

Hindistan’da vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan Mumbai polisi, dizinin kırmızı ışık yeşil ışık oyunundan ilham alarak bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesaplarından bir görüntü paylaşan Mumbai polis teşkilatı, dizinin oyununu trafik kurallarına benzetti.

Paylaşım “Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun” ifadeleri ile yayınladı. Mumbai polisinin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi kısa süre içerisinde 100 bini aşkın kişi tarafından izlenirken, gönderiye binlerce de yorum yapıldı.

ÖLÜMCÜL OLMAYAN VERSİYONU DÜZENLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Kore Kültür Merkezi (KKC) ise dizinin gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonunu düzenledi. Etkinlikte katılımcılar dizide yer alan kırmızı ışık yeşik ışık, dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve ddakji gibi oyunlar oynadı. Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giydi.

DİZİ AYAKKABI SATIŞLARINI DA ARTTIRDI

Variety'nin haberine göre, Squid Game karakterlerin hemen hemen hepsinde bulunan yeşil eşofman ve beyaz ayakkabı son dönemin en popüler kıyafetleri arasına girdi. Ayakkabı satış mağazası Sole Supplier tarafından aktarılan verilere göre, beyaz renk ayakkabıların satışı yüzde 7 bin 800 arttı.

Küresel bir moda alışveriş platformu Lyst'in bilgilerine göre ise, genel anlamda beyaz bez ayakkabıların satışı işe yüzde 96'lık bir artış gösterdi. Bu yıl Cadılar Bayramı'nda bolca dizi temalı kostümler göreceğiz gibi duruyor.

YAŞ SINIRI OLSA DA ÇOCUKLAR MARUZ KALIYOR

Dizi, başarısını kanıtlarken çocuklarla alakalı bazı endişeler de doğurduğunu belirtelim. Çünkü 18 yaş üstü için uygun olduğu belirtilse de çocukların da diziyi bir şekilde izlediği ve şiddete meyilli hale geldikleri belirtiliyor. Örneğin Belçika'da bir ilkokul, çocukların Squid Game oyunlarını taklit ettiklerini ve kaybeden arkadaşlarını dövdüklerini belirterek endişelerini dile getirdi.

Ayrıca, İngiltere'nin Ilford kasabasındaki John Bramston İlkokulu da bu hafta ebeveynlere diziyi izleyen çocukların oyun sırasında birbirlerine ateş ediyormuş gibi yaptıklarını gözlemlediklerini belirterek uyarıda bulundu.

MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Güney Kore yapımlarının milyonlara ulaşmasının sırrını öğrenmek için 1990’lı yıllara gitmek gerekiyor. 1990’ların ortasından 2000’lerin ortalarına kadar, Kore TV dizileri Çin ve Japonya gibi Asya bölgelerinde popülerlik kazandı.

1997 yılında Çin'de CCTV’de yayınlanan What is Love adlı TV dizisi Çin'in tüm zamanların ithal video içeriğinde ikinci sırada yer aldı ve o andan itibaren Kore kültür çılgınlığını ifade eden Kore Dalgası diğer bir deyişle ‘Hallyu’ kelimesi ortaya çıktı.

Kore Dalgası’nın Japonya’ya varması 2003 yılında NHK kanalında ‘Winter Sonata’ adlı dizinin yayınlanmasıyla gerçekleşti.

Ayrıca Güney Kore hükümeti film ve dizi endüstrisine büyük ölçüde destek verdi.

Statista'nın aktardığına göre 2019’da Güney Kore’deki içerik endüstrisinin toplam satış geliri 126.7 trilyon Güney Kore wonu (107 milyar dolar) civarındaydı.

2020'de K-drama popülaritesi hakkında yapılan küresel bir ankete katılanların yüzde 33'ü Güney Kore dramalarının çok popüler olduğunu belirtti.

Oxford Economics tarafından yapılan araştırmaya göre, film ve televizyon endüstrisi ülkeye 2018’de toplamda 18,45 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı.