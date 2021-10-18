Netfilix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Öte yandan filmde konu alınan yarışmanın ölümcül olmayan versiyonu ise Abu Dabi'de oynanacak. İşte Squid Game ile ilgili ebeveynlere yapılan uyarılar...

Yapılan uyarıların başında ise filmdeki oyunun çocuklar arasında oynanması ve bu nedenle de çocukların birbirlerine zarar verecek olmaları geliyor.

Hatta bu endişelerle ilgili ilk geri dönüşler de görülmeye başladı. İngiltere'de bazı okullarda çocuklar Squid Game'deki oyunları birbirlerine karşı oynamışlar.