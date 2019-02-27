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Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şirketlere kayıtlı otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici tescilli araçları kullanan sürücülerin alması gereken belge türüdür. Sürücülerin araç türüne uygun SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da SRC5 belgelerini bulundurmaları kanuni zorunluluktur.
SRC 2 BELGESİ NEDİR?
SRC 2, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.
SRC 2 BELGESİ KİMLER ALABİLİR?
*Otobüs kullacak olanların 26, minibüs kullanacak olanların 19 yaşından gün almış olan,
*66 yaşından büyük olmayan ve kullanacağı aracın sürücü belgesine sahip olan
*Psikoteknik raporuna sahip olan;
herkes SRC 2 belgesi için başvuru yapıp alabilirler.
2019 SRC 2 BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?
Kurumdan kuruma değişiklik göstermekler beraber ortalama:
810.00TL - 950.00TL'dir
SRC 2 BELGESİ NEYİ KAPSAR?
Güvenli sürüş teknikleri, Ulaştırma Mevzuatı
Trafik Kuralları, Cezalar, Trafik Kazalarının Önlenmesi
Çalışma ve Dinlenme Süreleri, Davranış Psikolojisi
İletişim Teknolojileri, Turizm Taşımacılığı
Düzenli Yolcu Taşımacılığı, Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
Harita Okuma Bilgisi, İlk Yardım
Araç Bilgisi İle Ekonomik Araç Kullanımı
SRC 2 BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Ehliyetlerini 2003 yılından sonra alanlar ,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlardan eğitim almaları ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
*25 Şubat 2003'ten önce ehliyet sahibi olmaları gerekir.
B sınıfı ehliyeti olanlar : SRC2 ve SRC4 için
C-D-E sınfı ehliyeti olanlar : SRC1 ve SRC3 için başvurabilirler.
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