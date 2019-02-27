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SRC 2 belgesi ne işe yarar? SRC 2 nedir?

Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapıcak veya yapmayı düşünen vatandaşların SRC 2 belgesi hakkında merak ettikleri birçok şey var. SRC 2 belgesi ne demek, 2019 fiyatı ne kadar, ne işe yarar, kimler alabilir, nasıl alınır, neyi kapsar, nereden alınır? İşte tüm cevaplar...

Giriş: 27.02.2019 - 11:30 | Güncelleme:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şirketlere kayıtlı otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici tescilli araçları kullanan sürücülerin alması gereken belge türüdür. Sürücülerin araç türüne uygun SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da SRC5 belgelerini bulundurmaları kanuni zorunluluktur.

SRC 2 BELGESİ NEDİR?

SRC 2, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 2 BELGESİ KİMLER ALABİLİR?

*Otobüs kullacak olanların 26, minibüs kullanacak olanların 19 yaşından gün almış olan,

*66 yaşından büyük olmayan ve kullanacağı aracın sürücü belgesine sahip olan

*Psikoteknik raporuna sahip olan;

herkes SRC 2 belgesi için başvuru yapıp alabilirler.

2019 SRC 2 BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Kurumdan kuruma değişiklik göstermekler beraber ortalama:

810.00TL - 950.00TL'dir

 

 

SRC 2 BELGESİ NEYİ KAPSAR?

Güvenli sürüş teknikleri, Ulaştırma Mevzuatı

Trafik Kuralları, Cezalar, Trafik Kazalarının Önlenmesi

Çalışma ve Dinlenme Süreleri, Davranış Psikolojisi

İletişim Teknolojileri, Turizm Taşımacılığı

Düzenli Yolcu Taşımacılığı, Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Harita Okuma Bilgisi, İlk Yardım

Araç Bilgisi İle Ekonomik Araç Kullanımı

SRC 2 BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Ehliyetlerini 2003 yılından sonra  alanlar  ,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlardan eğitim almaları ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitime ve Sınava girmeden SRC Belgesi alabilmek için;

*25 Şubat 2003'ten önce ehliyet sahibi olmaları gerekir.

B sınıfı ehliyeti olanlar : SRC2 ve SRC4 için

C-D-E sınfı ehliyeti olanlar : SRC1 ve SRC3 için başvurabilirler.

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